Парень с раздробленным тазом захотел найти себе пару и стал звездой

27-летний пациент больницы создал профиль в приложении Tinder, где с юмором рассказал о себе. Остроумный поступок сделал его популярной партией, сообщает издание Metro.

Молодой человек по имени Джо опубликовал свою фотографию в больничном кресле с подписью: «Привет, девчонки, я Джо, меня придавило 3 тысячами фунтов. У меня раздроблен таз, но я готов к интимным встречам». Также парень признался, что он вынужден прибегать к помощи катетера.

«Не хочу быть "одним из этих", которые врут об отсутствии у них катетера», — пошутил он, добавив, что медицинское оборудование может стать проблемой, но он готов компенсировать свою физиологию умственными способностями. «Великие умы делают великие дела», — заключил Джо, пригласив девушек посетить медцентр, где он находится.

Остроумный профиль парня заметили в сети. Посвященный ему тред на Reddit набрал более 140 тысяч просмотров. Пользователи восхищались чувством юмора и жизнелюбием Джо.

Молодой человек попал в руки медиков в критическом состоянии: на него упало два пакета спрессованного сена по 1,5 тысяч фунтов каждый (всего более 1,3 тысячи килограммов). Врачи предполагали, что пациент не выживет. Джо считает свое нынешнее состояние большой удачей: «Я должен был погибнуть», — уверен он.

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