Гостья с бровями-«стеклоочистителями» произвела фурор на ток-шоу

Зрители британской программы Jeremy Kyle Show посмеялись над девушкой по имени Кимберли из-за необычной формы ее бровей. Об этом сообщает The Sun.

Британка пришла на программу, чтобы поддержать свою 16-летнюю подругу Кортни, отец которой плохо с ней обращается. Ведущий спросил у Кимберли, что она думает по поводу ситуации в семье ее приятельницы.

«Такое отношение очень ее расстраивает. На самом деле, он ей не отец. Я думаю, что он — пустое место», — заявила гостья.

Несмотря на смелый ответ Кимберли, многие зрители не обратили внимания на ее слова, так как их отвлекли внушительные брови девушки.

«Ее брови выглядят, как стеклоочистители», — написала одна из поклонниц шоу.

«Эти брови спонсируются производителями маркеров», — заявил другой пользователь Twitter, намекая на неестественный вид бровей.

Ранее зрителей британского утреннего шоу This Morning привел в бешенство актер Эммет Скэнлен. Мужчина пришел на эфир в шлепанцах.

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