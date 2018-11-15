Мать кормила дочь грудью до девяти лет и прослыла сумасшедшей

Youtube / This Morning

Гостья британского ток-шоу This Morning Шэрон Спинкс (Sharon Spinks) рассказала, что кормила дочь грудью до девяти лет. Фрагмент эфира доступен на YouTube-канале передачи. Некоторые пользователи сети назвали кормление дочки грудным молоком до девяти лет настоящим сумасшествием.

50-летняя Спинкс отметила, что прекратила грудное вскармливание лишь несколько месяцев назад. Она отметила, что на подобном кормлении настаивала ее дочь. По словам матери, это придавало ребенку чувство безопасности, любви, комфорта и заботы.

«Если детям разрешить пить грудное молоко, они будут питаться им гораздо дольше, чем при обычных условиях. Они все еще получают те же питательные элементы. В грудном молоке нет ничего такого, что могло бы внезапно поменяться, если ребенок достигает определенного возраста», — заявила женщина. Она отметила, что молоко у нее не пропало даже спустя девять лет после рождения ребенка, поскольку на него «есть спрос».

Другая гостья программы осудила поведение матери. По ее мнению, кормление грудью до девяти лет негативно скажется на психическом состоянии ребенка: в частности, девочке будет сложно общаться со сверстниками.

С ней согласились и другие зрители передачи. Многие из них написали в социальных сетях, что такой подход к воспитанию несет за собой катастрофические последствия для дочери.

«Вам не кажется, что грудное вскармливание выросшего ребенка создаст в будущем серийного убийцу с проблемами привязанности?» — написал один из юзеров.

«Как вы не понимаете, что это не только абсолютно неправильно, но еще и потенциально вредит здоровью ребенка: физическому и психическому», — отметил другой комментатор.

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