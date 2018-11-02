Телеведущий попытался взять интервью у призрака и поговорил с диваном

Ведущий британского ток-шоу This Morning Филлип Шофилд (Phillip Schofield) попробовал пообщаться с привидением, но не дождался ответа. Фрагмент эфира доступен на официальном YouTube-канале передачи.

В студию пришла британка, называющая себя Аметистовым Королевством (Amethyst Realm). Она в очередной раз рассказала о готовящемся браке с призраком. Девушка отметила, что нашла любовь в Австралии в начале 2018 года. Она не знает настоящее имя потусторонней сущности, однако называет его Реем.

«Я мало что знаю о его прошлом, но он очень древний, очень мудрый. Кажется, он путешествует, что редкость для духов», — рассказала гостья программы. Она также добавила, что призрак сразу же предложил ей выйти за него замуж. По словам девушки, сейчас влюбленные планируют свадьбу и хотят завести «призрачных детей».

Услышав эту историю, ведущий решил пообщаться с духом, для которого специально оставили пустое место на диване рядом с его возлюбленной. Шофилд спросил, почему призрак влюбился в Аметистовое Королевство. В этот момент камера была направлена на диван, однако ответ от призрака не последовал. Вместо него своими мыслями поделилась будущая супруга, заявив, что у них с Реем изначально была какая-то связь.

Аметистовое Королевство впервые рассказала об общении с призраками в августе 2017 года. Тогда британка заявила, что забыла мужчин после соития с 20 привидениями за последние 12 лет.

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