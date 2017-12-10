Англичанка забыла мужчин после соития с 20 призраками

Жительница Бристоля, называющая себя Аметистовое Королевство, в эфире утренней программы This Morning на британском канале ITV рассказала о сексуальном опыте с духами.

По словам 27-летней девушки, первый раз она переспала с призраком около 12 лет назад после того, как вместе с бойфрендом переехала в новый дом. Она почувствовала присутствие странной сущности, но не испугалась, а напротив, вошла в контакт.

«Я ощущала давление на моих бедрах и дыхание на шее. Я всегда чувствовала себя в безопасности. Я занималась сексом с призраком. Это можно почувствовать, но трудно объяснить», — сказала девушка.

Девушка планирует забеременеть от духа Фото: кадр из программы This Morning

Роман с призраком продолжался три года. Однажды ее реальный молодой человек вернулся с работы пораньше и увидел в окне очертания какой-то сущности. Девушка рассталась с бойфрендом и продолжила контакты с призраками. Она уверяет, что за последние 12 лет имела сексуальный контакт по меньшей мере с 20 привидениями.

По словам героини, сексуальный опыт с духами настолько силен, что она навсегда отказалась от мужчин-любовников. Теперь ее цель — забеременеть от призрака.