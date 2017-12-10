Из жизни
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Полсотни адептов Новороссии ворвались в кинотеатр «Октябрь»
Парковку дрифтующего китайского танка показали на видео
Англичанка забыла мужчин после соития с 20 призраками
У Трампа нашли телезависимость
Человек-синтол остался без «рук-базук»
Отказавшийся от секса из-за принципов парень стал мемом
Брызгалов предложил закрыть хоккей в России в случае поражения на Олимпиаде

Англичанка забыла мужчин после соития с 20 призраками

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница Бристоля, называющая себя Аметистовое Королевство, в эфире утренней программы This Morning на британском канале ITV рассказала о сексуальном опыте с духами.

По словам 27-летней девушки, первый раз она переспала с призраком около 12 лет назад после того, как вместе с бойфрендом переехала в новый дом. Она почувствовала присутствие странной сущности, но не испугалась, а напротив, вошла в контакт.

«Я ощущала давление на моих бедрах и дыхание на шее. Я всегда чувствовала себя в безопасности. Я занималась сексом с призраком. Это можно почувствовать, но трудно объяснить», — сказала девушка.

Роман с призраком продолжался три года. Однажды ее реальный молодой человек вернулся с работы пораньше и увидел в окне очертания какой-то сущности. Девушка рассталась с бойфрендом и продолжила контакты с призраками. Она уверяет, что за последние 12 лет имела сексуальный контакт по меньшей мере с 20 привидениями.

По словам героини, сексуальный опыт с духами настолько силен, что она навсегда отказалась от мужчин-любовников. Теперь ее цель — забеременеть от призрака.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Охотники за привидениями приняли стоны порноактеров на кладбище за голоса духов
Биологи описали происходящее в мозгу самок до и во время совокупления
Китайца арестовали за изгнание призраков пенисом
Другие материалы рубрики
Из жизни00:04 8 декабря

В туалет или в морг?

Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
18:18 8 декабря

Американец выпорол и обрил свою дочь за установку приложения

22:19 9 декабря

Датчанин проиграл суд бобрам и должен выплатить компенсацию

13:42 8 декабря

Британец хотел изменить форму головы в микроволновке и застрял

Из жизни00:05 6 декабря
Olivia Budgen

Сила земли

Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
13:11Сегодня

Отлетевшая от грузовика покрышка сбила байкера

19:36 8 декабря

Британцы придумали антипохмельный завтрак

19:18 7 декабря

СМИ отыскали британку с паническим страхом еды

Из жизни00:06 4 декабря

«Больше всего я боялась инфекций»

История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
13:10 9 декабря

Бесполый ребенок-русалка пожил четыре часа и умер

16:53 8 декабря

Британка прославилась созданием новогодних игрушек с прахом умерших

01:56 7 декабря

Порноактриса покончила с собой из-за травли после отказа сниматься с геем

Россия
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
В России посчитали шизофреников
Уличная гонка в Москве закончилась гибелью трех человек
Принятое за публичный секс чаепитие стало объектом разбирательств в Воронеже
В Якутии объявили траур по погибшим в ДТП
Все материалы
Мир
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Определены самые бедные страны Европы
Самую массовую снежную битву отменили из-за снегопада
В Швеции неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова»
Американка пыталась выгнать клопов и сожгла дом
Все материалы
Бывший СССР
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Украинский замминистра призвал раздробить Россию
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Украинцев объявили спасителями Польши
Украинцы проголосовали за возвращение «преступного режима» Януковича
Тимошенко вступилась за Саакашвили и призвала Порошенко не позорить Украину
Мужчина на Украине убил мешавшую пить мать и прожил с трупом три дня
Все материалы
Экономика
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Чистый результат
Эксперты не выявили на предприятии «Росатома» источника выброса рутения-106
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Биткоиновый миллиардер предсказал криптовалюте 20-кратный рост
Названа общая сумма всех взяток в мире
В Москве пройдет мастер-класс по использованию «дальневосточных гектаров»
Россияне пожаловались на накручивание цен на продукты перед Новым годом
Все материалы
Силовые структуры
«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
ОМОН обрушился на петербургские кабаки
Норильский грабитель удовлетворился двумя тюбиками зубной пасты
Силовики ликвидировали троих боевиков в Ставрополе
В Ставрополе обезврежены трое боевиков
Все материалы
Наука и техника
Япона вошь
Названы лучшие игры года
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Раскрыта история «бочки» американского истребителя вокруг Ту-95
В США спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем
Программисты создали необнаруживаемый вирус для Windows
Россия подготовит мощное оружие против США
Все материалы
Спорт
Василий Ломаченко и Гильермо РигондоМаленький гигант большого бокса
Украинец Ломаченко не оставил шансов небитому кубинцу
Антон ШипулинНедострел
Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
В мясо
Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
«Челси» заинтересовался российским футболистом
Брызгалов предложил закрыть хоккей в России в случае поражения на Олимпиаде
Украинец Ломаченко нанес кубинцу Ригондо первое поражение в карьере
Хоккеист Ковальчук высказался по поводу участия россиян в ОИ-2018
Все материалы
Культура
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«А вас я попрошу остаться»
Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет
Вскрылись
Чилийская художница разгадывает тайны прошлого по венам
Полсотни адептов Новороссии ворвались в кинотеатр «Октябрь»
Алексей Панин два дня прожил на вокзале с бомжами
Победителю «Евровидения-2017» пересадили сердце
Труппа призвала освободить Серебренникова на премьере «Нуреева» в Большом
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Телеведущая рассказала о приставаниях Трампа в лифте
Студента заставили извиниться на камеру за комментарии о девушках с Кавказа
Умирающий от голода тощий белый медведь ужаснул пользователей сети
Американец возликовал из-за снега и стал звездой соцсетей
Все материалы
Ценности
Красный дьявол
У этой машины демонический характер и внешность пришельца из будущего
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
Немцы показали секретный испытательный стенд
Представлена косметика цвета зимнего солнца
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
Оттенок 18-3838 назван цветом следующего года
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Грузия подсадит туристов на марихуану
Отели приютили голливудских погорельцев
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Датчанин проиграл суд бобрам и должен выплатить компенсацию
Отлетевшая от грузовика покрышка сбила байкера
Британцы придумали антипохмельный завтрак
Бесполый ребенок-русалка пожил четыре часа и умер
Все материалы
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Редкий суперкар Lexus почти без пробега продадут на аукционе
Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы