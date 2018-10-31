Призрак без колен завел девушку в пещеру и сделал ей предложение

Жительница британского города Бристоль утверждает, что помолвлена с призраком. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам 30-летней женщины, называющей себя Аметистовое Королевство (Amethyst Realm), она познакомилась с этим привидением во время деловой поездки в Австралию. «Как-то раз гуляла в буше, наслаждалась природой и вдруг чувствую невероятную энергию. Я поняла, что рядом мой новый кавалер», — рассказывает она.

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Аметистовое Королевство не хотела расставаться с привидением и очень жалела, что нужно уезжать, так как обычно призраки не меняют место жительства. Этот оказался исключением и последовал за ней в самолет. От радости она немедленно заперлась в туалете и занялась с ним сексом.

Их отношения продолжились в Великобритании. «Недавно медиум сказал мне, что я и мой любовник были вместе в трех прошлых жизнях, — говорит женщина. — Я спрашивала его об этом, но он ответил, что это неважно».

Через девять месяцев после первой встречи Аметистовое Королевство поехала посмотреть на пещеры Вуки-Хул в Сомерсете. В середине экскурсии призрак посоветовал ей отстать от других, а когда они остались наедине, предложил заключить брак. Она ответила согласием и теперь планирует свадьбу.

«Он не вставал передо мной на одно колено, потому что у него нет колен! Но я впервые услышала, как он говорит»,— утверждает Аметистовое Королевство. По ее словам, до того она общалась с привидением мысленно. Другие призраки поддерживали с ней связь, двигая различные предметы или неожиданно поглаживая ее, а одно привидение умело рисовать сердечки на запотевшем стекле.

В августе сообщалось, что Аметистовое Королевство прославилась в 2017 году своими рассказами о сексуальных отношениях с 15 привидениями. Тогда она утверждала, что полностью отказалась от секса с реальными мужчинами в пользу невидимых партнеров.

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