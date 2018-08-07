Увлекшаяся мужчинами-призраками британка захотела от них детей

Жительница Великобритании объявила о готовности забеременеть от призрака, с которым, по ее словам, у нее серьезные отношения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на интервью девушки в печатной версии австралийского издания New Idea.

Жительница Бристоля, называющая себя Аметистовое Королевство (Amethyst Realm), прославилась в 2017 году своими рассказами о сексуальных отношениях с 15 привидениями. Тогда она утверждала, что полностью отказалась от секса с реальными мужчинами в пользу невидимых партнеров.

По ее словам, ее новый избранник — призрак из Австралии, с которым у нее «очень серьезные отношения».

«Однажды я гуляла среди кустов, наслаждаясь природой, и внезапно почувствовала невероятную энергию. Я уже знала, что рядом со мной мой новый кавалер. И все оказалось серьезно. Мы думали о том, чтобы зачать призрачного ребенка», — рассказала девушка.

В декабре прошлого года британка рассказывала, как впервые переспала с призраком около 12 лет назад, когда переехала в новую квартиру вместе с бойфрендом. С тех пор она утверждает, что больше не нуждается в реальных любовниках.

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