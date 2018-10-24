Актер пришел на ток-шоу в шлепанцах и разъярил зрителей

Британский актер Эммет Скэнлэн (Emmet Scanlan) пришел на шоу This Morning («Этим утром») в шлепанцах, чем вызвал негодование у зрителей. Об этом сообщает The Sun.

39-летний Скэнлэн обсудил с ведущими свою роль в еще не вышедшем на экраны сериале Butterfly («Бабочка»). Однако в соцсетях фанаты предпочли обсудить не беседу, а обувь гостя.

«Почему Эммет пришел без ботинок или хотя бы носков?», — написал один из зрителей. «Кто-нибудь наденьте ему на ноги туфли уже», — попросил другой пользователь сети.

В ходе программы на голые ноги актера обратила внимание и ведущая утреннего шоу Рут Лэнгсфорд (Ruth Langsford). Она заметила татуировку с рисунком бабочки на лодыжке Скэнлэна и спросила, зачем он ее набил. Мужчина ответил, что делает тату после каждого проекта, который изменил его на профессиональном и личном уровне.

Ранее зрители британского ток-шоу Джереми Кайла посмеялись над гостями, которые поссорились из-за украденный рыбы. Они назвали историю самой странной за все время передачи.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!