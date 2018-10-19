Ссора гостей шоу из-за украденной рыбы довела зрителей до истерики

Гости британского ток-шоу Джереми Кайла (Jeremy Kyle) поразили зрителей рассказом об украденной рыбе. Об этом сообщает The Sun.

Героиня программы обвинила своего возлюбленного-рыбака в пропаже огромного осетра, который плавал в садовом пруду ее матери. При этом мужчина заявил, что никогда не трогал чужую рыбу.

Ведущий программы отметил, что ситуация с пропажей осетра выглядит очень подозрительно, даже если рыбак действительно не крал осетра. Кайл предположил, что у пары проблемы в отношениях.

Зрители моментально начали публиковать свои мысли по поводу странной темы разговора, выбранной продюсерами ток-шоу. Они посмеялись над гостями и назвали историю о пропавшем осетре «самой странной за всю историю программы».

«Рыба отрастила ноги, чтобы уйти от этих дебилов», — написал один из фанатов шоу. Другой зритель поинтересовался, зачем вообще держать огромного осетра в садовом прудике.

Ранее один из гостей ток-шоу поразил зрителей, рассказав о пагубной привычке своего брата. Как оказалось, мужчина страдает алкоголизмом и выпивает по 25 банок пива в сутки.

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