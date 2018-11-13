Бутерброд с дошираком посеял раздор в интернете

Пользователи сети разделились на два лагеря, увидев необычный бутерброд с лапшой быстрого приготовления в качестве основного ингредиента. Снимком поделился посетитель Reddit под ником UOkHun.

На фотографии изображены два куска тостового хлеба со сливочным маслом. На одном из тостов лежит лапша быстрого приготовления Pot Noodle — аналог «Доширака». «Единственный правильный способ для поедания лапши Pot Noodle», — написал автор поста.

Необычный бутерброд вызвал возмущение со стороны некоторых посетителей имиджборда. UOkHun обвинили в создании мерзкого блюда и даже пригрозили вызвать полицию на адрес пользователя.

«Я думал, что единственный способ есть сэндвич с лапшой — не есть его», — написал один из комментаторов.

«UOkHun не виноват, поскольку его мозг по какой-то причине не получал достаточно кислорода при рождении», — выразил негатив другой юзер.

«Вот этот пост, офицер», — пошутил третий.

Однако нашлись и те, кто решил последовать примеру автора записи и сделать такой же бутерброд у себя дома.

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