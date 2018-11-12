Мужчины рассказали о самых приятных комплиментах в жизни

Мужская половина пользователей Reddit рассказала о самых подкупающих комплиментах, которые они когда-либо получали в жизни. Обсуждение, инициированное пользователем с ником MostarRed, обрело популярность на ресурсе.

«Мужчины на Reddit, какие комплименты вы никогда не забудете?» — спросил MostarRed и получил в ответ сотни вариантов.

Отец с ником Lars_lars_lars1142 вспомнил, как получил самый незабываемые комплимент от дочери, когда мастерил новую террасу. «Она вышла на улицу сказать мне о том, что считает хорошей работу, которой я занимаюсь, и что она гордится мной за то, что я смог построить террасу», — написал мужчина.

Некоторые признались, как важно для мотивации получать комплименты от незнакомых людей. Пользователь duthgar1976 рассказал, как упорно работал над похудением, в результате сбросив больше 50 килограммов. Однажды во время занятий на улице его подозвала незнакомая женщина, по всей видимости, следившая за его изменениями. «Я горжусь тобой, ты так похудел», — отметила она. «Я не видел ее с тех пор, но ее слова помогли мне поддерживать мою мотивацию», — добавил duthgar1976.

Разносчик пиццы вспомнил, как однажды «две пьяные цыпочки», которым он привез заказ, кричали ему вслед, что он непременно должен включить кондиционер в своей машине. «Потому что ты выглядишь очень жарко», — объяснила одна из них перед тем, как захлопнуть дверь. «Это был замечательный день», — отметил рассказчик истории.

Redditor506135256 считает главным комплиментом своей жизни слова, сказанные ему бабушкой перед смертью. «О, посмотри, какой ты красавчик», — обратилась к нему старушка.

Еще один посетитель Reddit вспомнил, как однажды получил неожиданное признание от слепой девушки, которой он помог добраться до дома. Она сказала, что от него исходит крайне положительные вибрации, из-за чего с ним приятно находиться. А другой юзер с радостью освежает в памяти момент, когда привлекательная бариста из Starbucks традиционно попросила его назвать свое имя, чтобы написать его на стакане, а когда он его получил, там было написано «красивый парень».

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