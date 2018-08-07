Девушки устроили в сети разнос мужчинам-неряхам

В Twitter набрал популярность тред, посвященный безалаберности мужчин и их страсти к беспорядку. Поводом для активной дискуссии послужила вирусная публикация девушки по имени Лорен (Lauren), пошутившая о хаосе в домах парней.

«У каждой гетеросексуальной девушки на этом сайте есть квартира, наполненная потрясающим искусством, растениями и старинной мебелью, но она влюблена в мужчину, который спит на голом матрасе рядом со своей PS4», — написала Лорен.

Пост набрал почти двести тысяч лайков. Множество девушек согласились с автором твита и принялись в качестве доказательств присылать снимки спален своих избранников. Так, Джоди Хамильтон (Jody Hamilton) выложила фотографию комнаты бойфренда, на которой виднелись не заправленная кровать, множество разбросанных вещей и грязная посуда. «Джоди, если он делает тебя счастливым, я счастлива за тебя, это все, что я могу сказать», — посочувствовала Лорен.

«Мальчишки не вырастают, просто их игрушки становятся дороже», — согласилась еще одна девушка. По ее словам, муж не играет в их кровати в приставку, однако взамен у него есть другая слабость — коллекционирование сувенирной продукции, связанной с супергероями.

Многие девушки рекомендовали влюбленным в неорганизованных мужчин как можно скорее покинуть их. «Мой братец. Постельного белья на кровати нет, только полиэстеровый плед за два доллара с изображением волка. Почему-то у него все еще бывают девушки. Женщины, пожалуйста, придерживайтесь некоторых стандартов. Серьезно. Прекратите выходить замуж за этих парней», — поделилась девушка по имени Джессика (Jessica).

— Full Communism 4 My Throat Chakra Now! (@Marie___Manley) 06 августа 2018, 17:14

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