Мужчина выдумал издевательскую игру с официанткой и разгневал пользователей сети

Пользователи сети пришли в бешенство, прочитав рассказ об унизительной игре клиента кафе с официанткой. Американский радиоведущий Марк Арум (Mark Arum) увидел историю у незнакомца в соцсетях и поделился ей на своей странице в Twitter.

Неизвестный мужчина рассказал, что ходил на ужин с женой. Он сразу положил на стол пять купюр по одному доллару и накрыл их ножом, пока официантка безмолвно наблюдала за происходящим.

По замыслу посетителя, эти пять долларов должны были стать чаевыми в конце ужина. Однако клиент планировал наказывать девушку, демонстративно убирая по одному доллару каждый раз, когда сотрудница кафе что-то делает неправильно. При этом она не должна была знать правила игры.

«Я убрал доллар, когда она забыла принести хлеб, но позже вернул, когда она пришла с дополнительной порцией», — написал мужчина. Он добавил, что провел отличный вечер со своей любимой, а также посоветовал всем подписчикам повторить игру.

В комментарии к чужому рассказу Арум заявил, что подобное поведение с сотрудниками кафе неприемлемо в современном обществе. «Как бывший официант, прошу вас никогда так не делать. Никогда», — отметил радиоведущий. Его пост быстро набрал вирусную популярность.

Остальные пользователи сети поддержали Арума. Некоторые назвали клиента придурком из-за его унизительной игры с официанткой. Другие уличили мужчину в жадности, так как он оставил слишком маленькие чаевые за двоих.

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