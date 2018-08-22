Мужчины внезапно обнаружили необъяснимые шрамы на указательных пальцах

Журналист Олег Кашин заставил мужскую часть подписчиков взглянуть на свои пальцы, разместив в Twitter сообщение из «дагестанской группы» в Facebook. В нем говорилось, что у всех мужчин на левом указательном пальце есть шрам. «Не поверил бы, но у меня тоже есть такой шрам», — написал Кашин. Мужчины ринулись изучать руки, и оказалось что мелкий шрам на этом пальце действительно есть практически у всех, что привело их в замешательство.

Мужчины начали массово предъявлять доказательства этой теории.

«Проверил, есть. Чудеса», — пишет театральный продюсер Артем Арсенян. «Что это за магия. Есть, и не помню откуда», — удивляется другой подписчик журналиста.

Впрочем, женщины также обнаружили мелкие шрамы на указательном пальце. Некоторые из них шутили, что сообщение из дагестанского паблика — «дискриминация по полу и пальцам».

Странную особенность попытался логическим путем объяснить медиаменеджер и поэт Демьян Кудрявцев. Он предположил, что шрамы — из-за порезов от ножа, который большинство людей держат в правой руке. «Когда мелко режешь овощи, держа нож в правой руке, то статистически нередко режешь указательный на левой, вот и все», — пришел он к выводу.

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