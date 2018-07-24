Популярный флешмоб с танцами у автомобиля на ходу признали опасным

Каталонские полицейские предупредили людей об опасности нового популярного интернет-челленджа #InMyFeelings, который приобрел вирусную популярность в Испании. Об этом сообщает The Daily Mail.

Участники флешмоба включают песню рэпера Дрейка In My Feelings, выпрыгивают из автомобиля на ходу и начинают танцевать. Водитель записывает все происходящее на камеру и выкладывает в сеть.

Стражи правопорядка уверены, что флешмоб слишком опасен, потому что молодые люди могут серьезно пострадать или погибнуть. Они назвали его сумасшествием и попросили пользователей воздержаться от выполнения, если те не хотят столкнуться с уголовной ответственностью.

«Подростки не должны выполнять челлендж #InMyFeelings в транспортном средстве. Автомобиль — не игрушка, используйте его ответственно», — написали полицейские на официальном сайте ведомства.

В свою очередь полицейские из города Боадилья-дель-Монте опубликовали твит, в котором предложили участникам челленджа «продемонстрировать свои танцевальные способности с припаркованным автомобилем». Они также выложили видео с неудачными попытками людей, которые выпрыгивали из машин на ходу и получали травмы.

— Policia de Boadilla (@policiaboadilla) 20 июля 2018, 16:02

Изначально флешмоб запустил американский комик Шигги (Shiggy), затем его поддержали другие звезды шоу-бизнеса. В оригинальном ролике мужчина танцевал под песню Дрейка на дороге, пока рядом проезжали машины. Однако со временем последователи усовершенствовали челлендж, сделав его более опасным.

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