Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства

Американец Донте Палмер (Donte Palmer) опубликовал фото с маленьким сыном в мужском туалете ресторана, чтобы продемонстрировать, как сложно отцу сменить ребенку подгузник. Снимок доступен на странице мужчины в Instagram.

This is a serious post!!! What’s the deal with not having changing tables in men’s bathroom as if we don’t exist!! #FLM #fatherslivesmatter clearly we do this often because look how comfortable my son is. It’s routine to him!!!! Let’s fix this problem! I Kaepernick drop a knee to this issue! @theshaderoom let’s show the innovation of fathers! Фото опубликовано @3boys_1goal

На изображении видно, что Палмеру пришлось сесть на корточки и положить ребенка себе на колени, чтобы снять старый памперс и надеть свежий.

«Что за тема с отсутствием пеленальных столиков в мужском туалете, как будто нас не существует! Видите, мы делаем это часто: посмотрите, как удобно моему сыну. Для него это обычное дело», — написал отец в своем посте, предложив остальным мужчинам исправить эту ситуацию.

Как оказалось, Палмер затронул актуальную проблему, с которой столкнулись множество других американцев. Его пост быстро набрал несколько тысяч лайков, а многие комментаторы согласились с ним.

Один из мужчин написал, что однажды ему пришлось просить охранника в супермаркете, чтобы тот пустил его с ребенком в женский туалет.

«Я чувствую твою боль, брат. Я много раз пережил это», — написал другой пользователь в комментариях.

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