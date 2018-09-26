Интернет и СМИ
 
Последние новости
Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко
Прохожие переломали руки ради спасения выпавшего из окна ребенка
В Сирии рассказали о значимости российского С-300 для страны
Систему управления украинской армией защитили паролем «123456»
Назван способ предотвратить особо опасный рак
Власти Москвы позаимствуют у военных нейронную сеть для слежения за дорогами 
Порошенко ошибся дверью и оказался перед Лавровым
Представитель Крыма в ООН пожаловался на угрозы со стороны делегации Украины
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
Новости партнеров

Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства

Перейти в «Мою Ленту»

Американец Донте Палмер (Donte Palmer) опубликовал фото с маленьким сыном в мужском туалете ресторана, чтобы продемонстрировать, как сложно отцу сменить ребенку подгузник. Снимок доступен на странице мужчины в Instagram.

This is a serious post!!! What’s the deal with not having changing tables in men’s bathroom as if we don’t exist!! #FLM #fatherslivesmatter clearly we do this often because look how comfortable my son is. It’s routine to him!!!! Let’s fix this problem! I Kaepernick drop a knee to this issue! @theshaderoom let’s show the innovation of fathers!

Фото опубликовано @3boys_1goal

На изображении видно, что Палмеру пришлось сесть на корточки и положить ребенка себе на колени, чтобы снять старый памперс и надеть свежий.

«Что за тема с отсутствием пеленальных столиков в мужском туалете, как будто нас не существует! Видите, мы делаем это часто: посмотрите, как удобно моему сыну. Для него это обычное дело», — написал отец в своем посте, предложив остальным мужчинам исправить эту ситуацию.

Как оказалось, Палмер затронул актуальную проблему, с которой столкнулись множество других американцев. Его пост быстро набрал несколько тысяч лайков, а многие комментаторы согласились с ним.

Один из мужчин написал, что однажды ему пришлось просить охранника в супермаркете, чтобы тот пустил его с ребенком в женский туалет.

«Я чувствую твою боль, брат. Я много раз пережил это», — написал другой пользователь в комментариях.

Ранее популярная фитнес-блогер Анна Строде (Anna Strode) развеяла миф о кормлении грудью. Она отметила, что младенцев можно кормить даже перед сном, хотя во многих книгах утверждается обратное.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Блогер рассказала о проблемах с психикой из-за желания быть худой
Блогер развеяла популярный миф о кормлении грудью
Маликова затравили за «безобидное» фото с Бузовой
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0324 сентября

«Интернет потерпел крах»

В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
15:5325 сентября

На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище

18:5325 сентября

Модератор соцсети заработала психическое заболевание из-за просмотра картинок

12:4925 сентября

Женихи Бузовой устроили драку на камеру

Интернет и СМИ00:02 9 сентября

«Меня либо убьют, либо выгонят из города»

Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
14:4725 сентября

Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск

11:2325 сентября

«Невзламываемую» криптобиржу обокрали почти на 60 миллионов долларов

18:0425 сентября

Шутник прикинулся девушкой и разозлил «ухажера» бритой ногой

Интернет и СМИ00:0220 сентября

«Я просто надеюсь, что там не бомба»

Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
10:3325 сентября

«Бургер Кинг» бесплатно устроит свадебные банкеты россиянам

13:5925 сентября

Раскрыт гонорар звездных гостей на «Битве экстрасенсов»

16:5825 сентября

Бузова разочаровалась в своих женихах

Россия
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Россиянка рассказала о заклеивающих рты детям воспитателях и попала под суд
На Урале устроили показательный захват заложников в память о Беслане
Все материалы
Мир
Россия вооружит Сирию С-300
Израиль обещал уничтожить эти комплексы
Израиль отказался считать С-300 причиной не бомбить Сирию
Пассажир автобуса шлепнул девушку и попал в тюрьму
США решили вооружить китайскую провинцию и разозлили Китай
Новый «Зверь» Трампа впервые появился на публике
Москва заявила о праве поставлять вооружение своим партнерам
На заседании в Генассамблее ООН впервые побывал младенец
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Пашиняна решили засудить
Определен круг кандидатов на пост главы ДНР
СБУ вывезла бывшего министра ДНР на Украину
Азербайджан пообещал сбивать армянские самолеты над Карабахом
Все материалы
Экономика
Николай ЕвдокимовНовый Мавроди
Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности
Опора для бизнеса
Как банки влияют на предпринимательскую активность россиян
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так
«Аэрофлот» получил пятидесятый Superjet 100
Названа стоимость российско-китайского мегапроекта
Россиянам предрекли рост цен на одежду и обувь
В России найдутся лишние два триллиона
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
«Они все так же готовы взяться за оружие и пролить кровь»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Обосновавшиеся в России террористы оказались домоседами
Главному борцу с кражами во Внуково отменили приговор
Просмотр телефона супруга предложили считать преступлением
Полицейский покончил с собой после допроса в СК
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Опубликованы неизвестные фото первого залпа Второй мировой войны
Решена древняя математическая загадка
В iPhone Xs нашли новый дефект
Математик представил решение «проблемы тысячелетия»
Все материалы
Спорт
«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»
Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
Моуринью снова пошел против чемпиона мира
Бывший футболист решил выращивать марихуану
Московская жара
Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
В Чечне засомневались в психическом здоровье Макгрегора
Роналду предрекли возвращение в «Реал»
Падение витязя
Чуда не случилось: Джошуа нокаутировал Поветкина и остался непобежденным
Все материалы
Культура
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Подловил
Он подглядывает за прохожими и снимает их в самый подходящий момент
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
Раскрыт секрет скандальной картины с вагиной
Умерла актриса Людмила Любимова
В трейлере новых «Фантастических тварей» нашли секрет Волан-де-Морта
Совращенный Азией Ардженто актер в красках описал свое изнасилование
Все материалы
Интернет и СМИ
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
Женихи Бузовой устроили драку на камеру
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
«Невзламываемую» криптобиржу обокрали почти на 60 миллионов долларов
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
«Бургер Кинг» бесплатно устроит свадебные банкеты россиянам
Все материалы
Ценности
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«Водка и коньяк лились рекой»
Как развлекался Сталин, пока миллионы умирали на войне
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
У Канье Уэста начались проблемы с памятью
Названа лучшая одежда осени
Магазины захотели брать с покупателей плату за примерку одежды
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
«Реал» показал салон своего роскошного самолета
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Медведица напала на гулявшую с собакой старушку
Биолог оседлал гигантского крокодила и выжил
Мужчина попытался избавиться от тату в честь бывшей и потерпел фиаско
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»
Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
Все материалы
Масштабируй это!
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе
Эвакуаторные войны
Как владельцы машин противятся эвакуации своих транспортных средств
Видео: Бентли за 17 млн
Первый в России Bentley Continental GT нового поколения — почему он стоит как пять BMW?
Rolls-Royce: 60 лет на полном приводе
Rolls-Royce запускает в серию вседорожный Cullinan, но все началось очень давно
Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
Американцы построили «Хаммер» для трека
Honda представила обновленный Civic
Все материалы
Дом
Сдачу оставят
Россияне нашли способ нажиться на своих квартирах. Получится не у всех
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Рыжий из «Иванушек» показал квартиру своего детства
В Москве наметился дефицит малогабаритного жилья
Названы города России с лучшим общественным транспортом
Все материалы