Иллюзионист похоронил себя заживо и напугал зрителей

Britain's Got Talent / YouTube

Номер участника британского шоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты») Джонатана Гудвина (Jonathan Goodwin) взволновал членов жюри и зрителей. Об этом пишет Metro.

Гудвин залез внутрь стеклянного контейнера, который впоследствии повис над сценой и начал наполняться гравием. Иллюзиониста полностью засыпало, после чего на протяжении еще нескольких секунд его не было видно и слышно. Присутствующие в студии спасатели вышли на сцену и приготовились вызволять мужчину, однако в этот момент из гравия показалась его рука. Затем под аплодисменты зрителей Гудвин появился перед залом в полный рост.

Одна из судей — Алиша Диксон (Alesha Dixon) — назвала представление иллюзиониста нереальным. «Это плохо влияет на мои нервы. Ты можешь стать следующим Дэвидом Блейном», — сказала она. «Невероятно! Мне каждая секунда понравилась», — описала свои ощущения от номера другая судья — Аманда Холден (Amanda Holden).

Зрители также были поражены номером Гудвина. «Он провел в контейнере так много времени, у меня дыхание перехватило!» — поделился своими эмоциями один из юзеров Twitter. «Я был уверен, что он умер в прямом эфире» — написал другой. «Так неприятно, но завораживающе», — отметил McGL83.

В июне в одном из предыдущих выпусков шоу зрителям удалось раскрыть секрет трюка с исчезновением карты. Они рассмотрели, как именно фокусник забрал ее из руки державшего его человека.

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