Набор для выпечки в форме мужских гениталий вызвал ажиотаж в сети

В сети стало популярным объявление о продаже набора для выпечки из-за необычной формы одного из входящих в комплект предметов. Реклама набора была опубликована в группе Kmart Unhacks&Roasts в Facebook.

Продававший набор человек в подписи к объявлению указывал, что его цена — 50 австралийских долларов (около двух тысяч рублей). Он предлагал покупателю формочки в виде сердца, овальные, прямоугольные, однако большинство пользователей обратили внимание на форму в виде пениса.

Пост с объявлением набрал около 700 лайков и столько же комментариев. «Идеально для детских дней рождения», — шутил один из юзеров. «Использую это для девичника», — заявляла другая пользовательница. Многие пожелали приобрести себе такой же товар.

Некоторые признавались, что у них уже есть подобные формочки, и даже рассказывали связанные с ними истории. «У меня есть формы для печений в форме пениса, и пару раз я по ошибке использовала их, готовя ланч пятилетнему ребенку. Хорошо, что я вовремя это замечала, а то в его христианской школе не были бы впечатлены», — делилась одна из пользовательниц.

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