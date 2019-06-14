Глава CNN публично намекнул ведущей утреннего шоу на секс и наткнулся на критику

Руководитель CNN Джефф Цукер (Jeff Zucker) разгневал пользователей сети шуткой в адрес ведущей утреннего шоу «Новый день» Алисин Камероты (Alisyn Camerota). Об этом пишет Daily Beast, ссылаясь на публикацию журналиста Джереми Барра в Twitter.

«Я бы сказал, что люблю просыпаться рядом с тобой каждое утро, но хочу сказать, что люблю просыпаться под звук твоего голоса», — произнес Цукер во время получения награды на церемонии Mirror Awards в Нью-Йорке.

Многих пользователей такая двусмысленная фраза возмутила. «Грубо, ужасно неприлично и неудивительно», — злился один из критиков. «Очевидно, за деньги манеры не купишь», — писал другой. Некоторые отмечали, что такая шутка неуместна еще и потому, что Камерота ранее жаловалась на домогательства со стороны своего бывшего начальника — бывшего главы Fox News Роджера Эйлза (Roger Ailes).

Сама журналистка не нашла в словах Цукера ничего оскорбительного. Она объяснила, что это очень старая шутка, которую она несколько раз в неделю слышит от людей в продуктовом магазине и не считает домогательством.

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