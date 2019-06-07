Годы работы на ТВ довели известного ведущего до психического расстройства

Телеведущий и комик Гарри Хилл признался, что стал жертвой посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за работы на телевидении. Его слова приводит британское издание Daily Express.

54-летний шоумен заявил, что после закрытия передачи под названием Harry Hill's TV Burp, которую он вел в течение 11 лет, испытал симптомы психического заболевания.

«Я закончил это шоу и испытывал что-то вроде ПТСР из-за телевидения, до той степени, что если бы я услышал заставку Emmerdale, я бы заплакал», — сказал британец.

Сейчас, по признанию Хилла, он часто смотрит телевизор, особенно реалити-шоу. «Я смотрю много всякой дряни», — признался он. Оказалось, что его супруга является поклонницей канала TLC.

Хилл популярный комик и телеведущий. Он создавал шоу You've Been Framed, а также вел передачу Harry Hill's TV Burp в течение 11 лет. В настоящее время он работает над передачей Harry Hill's Alien Fun Capsule.

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