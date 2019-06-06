Телеведущая призналась в беременности в прямом эфире и лишила коллегу дара речи

news.com.au

Австралийская телеведущая Эдвина Бартоломеу (Edwina Bartholomew) в прямом эфире призналась своему соведущему Дэвиду Коху (David Koch) в своей беременности и повергла его в шок. Об этом сообщает портал news.com.au.

Диалог произошел во время записи передачи Sunrise. «Девчонки уже знают, но, Кочи, сюрприз. У нас будет ребенок», — заявила Бартоломеу. 63-летний Кох на несколько секунд потерял дар речи и обнял коллегу.

«Ох, это фантастические новости», — ответил он, взяв Бартоломеу за руку. Та отметила, что была уверена, что произведет фурор своим высказыванием.

Ведущая уточнила, что ее первенец родится в конце года и продемонстрировала снимок УЗИ с изображением ребенка. Она заметила, что муж настаивает на том, чтобы они выясняли пол ребенка, а она не хочет этого знать до появления младенца на свет.

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