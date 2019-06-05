Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне

Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

«Взяли, обрезали фильм. Что за кинораввин принял такое решение?» — пошутил Ургант. Ведущий также задался вопросом, зачем прокатчику понадобилось, чтобы эпизоды исчезли. «Что думали редакторы? Что зрители придут в кинотеатр, сядут смотреть и вдруг на 37-й минуте: "Элтон Джон гей? Тридцать лет всей станицей в баню ходили под I Believe In Love, а тут такая незадача», — попытался предсказать реакцию зрителей ведущий.

Ургант отметил, что вырезанные фрагменты — важная часть фильма, и сравнил их удаление с исчезновением всех эпизодов про баскетбол из картины «Движение вверх» (фильм, рассказывающий о выигрыше сборной СССР по баскетболу на Мюнхенской олимпиаде — прим. «Ленты. ру»). Тогда, по его мнению, там остались бы только «усатые мужики в трусах», и никто из зрителей не понял бы, что их объединяет.

Ведущий добавил, что было бы логичным сделать билеты на «Рокетмена» дешевле, так как хронометраж фильма сократился. По его мнению, цена должна упасть ровно на 69 рублей.

О решении «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен из байопика об Элтоне Джоне стало известно в пятницу, 31 мая. Минкультуры заявило, что не требовало от прокатчика удаления сцен. Представители компании, в свою очередь, объяснили свою позицию тем, что действовали в соответствии с законодательством.

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