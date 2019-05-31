Мединский открестился от вмешательства в гей-секс Элтона Джона в байопике

Сотрудники Министерства культуры России не вырезали эпизоды с гей-сексом и наркотиками из байопика об Элтоне Джоне «Рокетмен». Об этом глава ведомства Владимир Мединский сообщил РИА Новости в пятницу, 31 мая.

«Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет. Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи», — отметил Мединский.

Представители ведомства пояснили радиостанции «Говорит Москва», что министерство также не давало рекомендаций вырезать соответствующие сцены. В пресс-службе Минкульта заверили, что «это исключительно решение компании-прокатчика ленты».

В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма в России, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».

Ранее в пятницу стало известно, что из российской версии «Рокетмена» исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками.

Сам Элтон Джон отказывался смягчать фильм ради снижения возрастного ценза, утверждая, что «не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг "13 плюс"».

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