В России в байопике об Элтоне Джоне вырезали сцены с наркотиками и гей-сексом

В России вырезали несколько фрагментов из биографического фильма о музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», смотревший полную версию картины на Каннском кинофестивале.

Из киноленты убрали эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также те фрагменты, где есть наркотики.

Сам Элтон Джон настаивал, чтобы в фильме осталось все без изменений. Певец признался, что некоторые компании обращались к нему с предложением смягчить ленту, чтобы снизить возрастной ценз, на что Элтон ответил: «Но я не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг "13 плюс". Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах».

Прокатчиком «Рокетмена» в России является компания «Централ Партнершип». Предпремьерный показ картины состоялся в Москве в кинотеатре «Октябрь». В России лента выйдет в широкий прокат 6 июня.

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