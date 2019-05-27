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Элтон Джон попросил оставить секс и наркотики в байопике о его жизни

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Элтон Джон

Британский певец Элтон Джон не захотел, чтобы из байопика о его жизни «Рокетмен» убрали сцены секса и употребления наркотиков. Об этом он рассказал в колонке для газеты The Guardian.

По его словам, некоторые студии предлагали смягчить фильм, чтобы сделать его подходящим для зрителей от 13 лет. «Но я не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах. Не было особого смысла делать фильм, в котором я после концерта спокойно возвращаюсь в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией», — пояснил артист.

Элтон Джон добавил, что некоторые студии также предлагали убрать элементы фантастики из ленты, чтобы сделать ее более прямолинейной и биографической. Такое предложение тоже не устроило исполнителя, который заявил, что в детстве много времени проводил в собственных мыслях, поэтому, когда его настиг успех, он не мог поверить в его реальность. «Когда это произошло, это сработало как ракета. В "Рокетмене" есть момент, где я играю на сцене в клубе Troubadour в Лос-Анджелесе, а все вокруг, включая меня, начинает взлетать. Если честно, это именно так и ощущалось», — признался музыкант.

Премьера фильма Декстера Флетчера «Рокетмен» состоялась 16 мая на Каннском фестивале. Главную роль в картине сыграл британский актер Тэрон Эджертон.

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