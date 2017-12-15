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Элтон Джон выложил фото с российским министром

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Британский певец Элтон Джон опубликовал фото с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой на своей странице в Instagram. На нем он стоит рядом с чиновницей в черном спортивном костюме adidas с золотыми полосками.

«Так рад возможности обсудить с доктором Скворцовой более тесное сотрудничество между моим фондом борьбы со СПИДом и Министерством здравоохранения России», — написал исполнитель.

Снимок был сделан во время встречи, на которой обсуждалась борьба со СПИДом. Певец положительно оценил итоги прошедшей беседы, назвав сотрудничество с российским Минздравом важной и необходимой работой.

Элтон Джон посетил Россию в рамках мирового тура в поддержку альбома Wonderful Crazy Night. Его концерт прошел в четверг, 14 декабря, в Москве.

Фонд для финансирования программ по борьбе со СПИДом Elton John AIDS Foundation создан певцом в 1992 году.

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