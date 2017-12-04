Умерла мать Элтона Джона

В Великобритании скончалась мать певца Элтона Джона Шейла Айлин Дуайт. Об этом артист написал в Instagram в понедельник, 4 декабря.

«С грустью сообщаю, что моя мама умерла сегодня утром. Я только в прошлый понедельник ее видел и я в шоке. Безопасного путешествия, мама. Спасибо за все. Я буду очень скучать. С любовью, Элтон», — говорится в посте.

So sad to say that my mother passed away this morning. I only saw her last Monday and I am in shock. Travel safe Mum. Thank-you for everything. I will miss you so much. Love, Elton A post shared by Elton John (@eltonjohn) on Dec 4, 2017 at 1:39am PST

Исполнитель также опубликовал совместную фотографию с Дуайт. Женщине было 92 года.

Артист несколько лет не общался со своей матерью после того, как она отказалась перестать общаться с его бывшим ассистентом. Как рассказывала Дуайт, она объяснила, что не может без оснований вычеркнуть человека из своей жизни, после чего Джон заявил, что ненавидит ее, и бросил трубку.