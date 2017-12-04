Умерла мать Элтона Джона

В Великобритании скончалась мать певца Элтона Джона Шейла Айлин Дуайт. Об этом артист написал в Instagram в понедельник, 4 декабря.
«С грустью сообщаю, что моя мама умерла сегодня утром. Я только в прошлый понедельник ее видел и я в шоке. Безопасного путешествия, мама. Спасибо за все. Я буду очень скучать. С любовью, Элтон», — говорится в посте.
Исполнитель также опубликовал совместную фотографию с Дуайт. Женщине было 92 года.
Артист несколько лет не общался со своей матерью после того, как она отказалась перестать общаться с его бывшим ассистентом. Как рассказывала Дуайт, она объяснила, что не может без оснований вычеркнуть человека из своей жизни, после чего Джон заявил, что ненавидит ее, и бросил трубку.