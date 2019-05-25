Ургант посмеялся над повторным финалом детского «Голоса»

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал итоги повторного финала шоу «Голос. Дети». Запись программы «Вечерний Ургант» доступна в YouTube.

По его словам, во время спецвыпуска проекта больше всех волновались дети. «В Москве сегодня не найти детского валидола, детских танометров, детского коньяка», — пошутил Ургант.

Также он оценил выбор композиций, которые исполняли конкурсанты. «Все песни были подобраны очень точно. Вот все-таки это же вокальный детский конкурс. (...) "Как молоды мы были", "Дорогие мои старики", "Мамины глаза", Adagio», — перечислил ведущий.

Кроме того, Ургант поиронизировал по поводу «купленных» итогов шоу, о чем раньше пошутил финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим в рекламе для казахского телевидения. «Мы сейчас сидели в студии и смотрели эфир. Я пошел купить батончик. И не мог купить, потому что на Первом нельзя ничего купить», — сказал он.

Материалы по теме Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети» Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону

24 мая прошел повторный финал проекта из-за скандала с накруткой результатов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал победителями конкурса «Голос. Дети» всех финалистов шоу и вручил участникам по миллиону рублей. При этом Абрамова не пришла на перезапись финала конкурса.

Результаты шестого сезона телешоу «Голос. Дети» были аннулированы после того, как специалисты компании Group-IB обнаружили странности в онлайн-голосовании, которое Первый канал счел «аномальным». В финале 26 апреля дочь Алсу победила с результатом 56,5 процентов голосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!