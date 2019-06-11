Телеведущая не узнала старую знакомую в эфире и опростоволосилась

Шотландская журналистка Лоррейн Келли не вспомнила свою бывшую коллегу Эстер МакВей (Esther McVey), которая сейчас является известным политическим деятелем. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в эфире передачи Good Morning Britain. МакВей дала интервью в качестве гостьи шоу, а позднее ведущие в студии вышли на прямую связь с Келли, которая должна была рассказать о своем проекте.

Ведущая Сюзанна Рид спросила у Келли, помнит ли она МакВей, с которой они вместе работали над шоу. Келли внезапно перестала улыбаться, замешкалась и неуверенно ответила согласием. Увидев это, второй ведущий Пирс Морган призвал обеих женщин ответить на заданный вопрос.

«Я не помню, я не помню, я совсем не помню. Это было давно», — нервно ответила Келли. Морган в ответ заметил, что сейчас взгляды этих двух женщин могли бы убить.

Телезрители Good Morning Britain удивились реакции женщин друг на друга. Они предположили, что между Келли и МакВей произошел некий неприятный инцидент, после которого они не хотят общаться. Однако точных данных не было ни у кого.

МакВей — известный политик, ранее она занимала пост министра труда и по делам пенсий Великобритании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!