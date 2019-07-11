Персонал супермаркета пристыдил покупательницу за слишком откровенный наряд

Посетительницу супермаркета пристыдили за чересчур откровенный наряд, в котором она пришла за покупками. Об этом сообщает The Sun.

Фитнес-тренер Амандин Годин (Amandine Gaudine) из французского города Этамп зашла после работы в магазин сети Carrefour в тренировочном костюме. На ней были голубые обтягивающие леггинсы и короткий спортивный топ. По словам Годин, в торговом зале к ней подошел охранник и попросил больше не появляться в таком виде. «Для них это было слишком — они сказали, что я одета неприлично. Им пожаловался другой покупатель, который увидел меня в проходе», — рассказала возмущенная француженка.

Тогда женщина попросила персонал пригласить управляющего для прояснения ситуации. К ее удивлению, он был согласен с мнением покупателя и заявил, что перед тем, как войти в магазин, ей следовало надеть футболку. «Я закупаюсь здесь уже три года и часто приходила в таком костюме без каких-либо проблем. Я зла — несправедливо, что меня критикуют за рабочую одежду», — посетовала Годин и заключила, что больше никогда не придет в этот магазин.

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Однако позднее представители Carrefour принесли извинения покупательнице за «разочаровывающее» поведение персонала. Они отметили, что в супермаркете не существует конкретного регламента по поводу внешнего вида клиентов.

В апреле пятилетнюю девочку по имени Хармони из Миннесоты, США, пристыдили за откровенную одежду и переодели в школе. Мать школьницы, Эмили Стюарт, отправила дочь на занятия в сарафане на тонких бретельках и была удивлена, когда та вернулась домой в абсолютно другой одежде. Позже выяснилось, что в школе ее попросили «прикрыться».

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