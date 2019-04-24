Ученицу пристыдили за откровенное платье и переодели в школе

Пятилетнюю девочку по имени Хармони (Harmony) из Миннесоты, США, пристыдили за откровенную одежду и переодели в школе. Об этом сообщает Mirror.

Мать школьницы, Эмили Стюарт, отправила дочь на занятия в сарафане на тонких бретельках и была удивлена, когда та вернулась домой в абсолютно другой одежде. Позже выяснилось, что в школе ее попросили «прикрыться».

«Я знала, что сегодня будет хорошая погода, и отправила ее в платье, легком свитере и джинсах. Это платье подарила бабушка, и она очень хотела его надеть. Каким образом я буду учить свою дочь любить свое тело, если люди просят ее прикрыться», — пожаловалась Стюарт.

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Когда Эмили спросила дочь, что она почувствовала после разговора с учительницей, Хармони разрыдалась. Тогда Стюарт пошла в школу, чтобы обсудить проблему. По словам учительницы, сарафан сползал слишком низко на груди Хармони, и она решила, что ей лучше переодеться.

Позже мать школьницы сообщила, что в результате этого инцидента школа приняла решение пересмотреть правила дресс-кода учащихся.

В октябре 2018 года завуч школы в Великобритании заставил двух старшеклассниц переодеться, посчитав, что их юбки слишком коротки для девушек с такими «пышными формами». По словам матери одной из учениц, одежда ее дочери Элли и ее подруги Жасмин оказалась «слишком обтягивающей» и в школе решили, что такие короткие юбки больше подходят ученицам «постройнее».

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