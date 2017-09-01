Девчонки — короткие юбчонки

Занятия в школах разных стран мира начинаются в разные дни: у одних школьников новый учебный год стартует в августе, у других, как и в России, — 1 сентября. Впрочем, даты не важны. В любом случае первый день после каникул — повод продемонстрировать одноклассникам новый «прикид»: даже самая строгая школьная форма оставляет простор для фантазии.

Особенно много фантазий традиционно вызывает форма японских школьниц — благодаря тому, что девочки и девушки, одетые в характерные плиссированные юбки из тартана, белые блузки с галстуками, гольфы и скромные туфли, уже много лет выступают центральными персонажами комиксов и мультфильмов разной степени тяжести, от ванильных аниме до тяжелого хентай. Причем отличаются персонажи первых и вторых разве что объемом бюста и длиной юбки. Настоящие школьницы носят юбки не слишком длинные, но все же скромные — как у старшеклассниц из Осаки, позирующих для Instagram.

たのぴかった① . . #withuutan #usj #schooluniform #こ #す #ぷ #れ . #loveya #wonderfulmemory #thanx A post shared by n a t s u k i. (@72_0611) on Aug 29, 2017 at 4:33am PDT

Блузы с матросскими воротниками были обычной одеждой для благонравных мальчиков-дошкольников в Европе сто лет назад. Сейчас же это моментально узнаваемая часть школьной формы японских девочек — например, этих юных инстаграмщиц из Токио.

Tokyo or New York? 🗾 🗽 #takemeback#schooluniform#sailoruniform#sailor#girls#travel#travelling#traveller#tokyo#newyork#japan#giappone#wanderlust#statueofliberty#ny#newyork#sky#sunset A post shared by Elisa (@nekocupcake) on Aug 30, 2017 at 4:09am PDT

Впрочем, не все учреждения образования в Азии равняются на европейские тренды. В Гонконге школьницы носят на занятия традиционные китайские платья-«косоворотки» ципао, скроенные по единому образцу из ткани установленного школой цвета, а сверху надевают европейский джемпер с эмблемой школы. Надо, впрочем, сказать, что джемпер еще со времен закрытых британских школ вроде Итона — неотъемлемая часть ученической субкультуры. Они бывают разных цветов: как ярких и контрастирующих с брюками и юбками, так и того же цвета.

And just like that they are back at school 👌🏻#backtoschool#obligatorypic#schoolsback #mummyfreedom 🤣💃💃👯👯‍♂️ A post shared by Charlotte (@olivepug) on Aug 31, 2017 at 3:54am PDT

Британские и ирландские школьники и школьницы носят самую, пожалуй, строгую форму из всех современных учеников: за их внешним видом строго следят наставники, особенно в дорогих закрытых частных школах или школах с религиозным уклоном. Брат и сестра из ирландского Килдари подготовились к школе на пятерку.

А их соотечественница из Клонлары учится в старших классах католической школы и носит строгое макси. Впрочем, в современном мире это можно воспринимать как своеобразное кокетство и подчеркнутую женственность. Надо сказать, точно такие же длинные юбки носят ученицы ортодоксальных еврейских школ в Иерусалиме и других городах Израиля, а также в еврейской общине Нью-Йорка. Причем в их случае недопустимы не только короткие юбки, но и короткие стрижки.

First day of school ahhhhhhh #school #boring #schoolsupplies #schooluniform #ugh A post shared by Lils_world_xo (@lils_world_xo) on Aug 28, 2017 at 1:58pm PDT

Впрочем, по другую сторону Атлантического океана подобный консерватизм — скорее исключение. Короткие юбки и сарафаны носят как американские девочки, вроде этой маленькой луизианской щеголихи из Монро...

Welcome back to school and make it a great year..#backtoschool #divinedivasmodels#beautyandbrains#summertime#makesmartcool#dmvstyle#dressingupsunshine#smartbrowngirl#readyforschool#tweenfashion#tweenmodel #naturalhairkids#cutekidsfashion #schoolfashion#trendykids #schooluniform#hairbow #melaninkids#honorollstudent A post shared by Divine Divas Models (@divinedivasmodels) on Aug 30, 2017 at 10:57am PDT

...так и ее ровесницы из «противоположного классового лагеря» — с Кубы. Там школьницы ходят в форме из тартана, ничуть не смущаясь его капиталистическим происхождением. Впрочем, так же обстояли дела и во времена СССР в самых культурно независимых его республиках — прибалтийских: там у школьниц была своя собственная, не общесоветская форма, и эстонские девочки щеголяли в сине-красных юбках в шотландскую клетку.

Несомненно, юная кубинка-инстаграмщица в своем клетчатом наряде с юбочкой в складку и в кремовой блузке с короткими рукавами (климат диктует свои условия даже школьному начальству) выглядит экзотично, но симпатично.

I swear she was just born! How the heck is she in 2nd grade already?! #firstdayofschool #2ndgrade #newschool #newyear #alwaysblessed #queenintraining A post shared by Grace Pez (@reina_afro_latina) on Aug 30, 2017 at 5:21am PDT

Следуя задаваемым частными и государственными школами трендам, модные бренды и производители демократичной одежды для детей и подростков выпускают к осени специальные коллекции одежды, в которой можно ходить в школу, где строгой формы не установлено. Как правило, это вещи сдержанных оттенков (темно-синий navy, темно- и светло-серый, черный, темно-зеленый, бордо), классического покроя, без лишних деталей. На джемпер или лацкан пиджака родители школьника или школьницы могут сами нашить эмблему школы.

Фото: Beneton

А шведский модный ретейлер H&M уже второй год выпускает специальные коллекции школьной одежды для детей и подростков из России и стран СНГ. Для популяризации начинания к модной съемке привлекают знаменитостей и их отпрысков разного возраста.

Фото: пресс-служба H&M 1 /3

Даже самая скромная форма не останавливает желающих пококетничать молодых девушек (или тщеславных родителей маленьких девочек). Возможно, это не так уж плохо: с женственностью не рождаются, ее можно развить. Но, разумеется, как говорят учителя всех времен, — не в ущерб учебному процессу.

