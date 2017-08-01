H&M показал коллекцию школьной формы для российских детей

Шведский массмаркетный бренд одежды и аксессуаров H&M представил новую коллекцию школьной формы. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 августа.

В фотопроекте приняли участие Яна Рудковская с сыном Александром, Екатерина Волкова с дочерью Елизаветой, Полина Гагарина с сыном Андреем, Марина Ким с дочерью Брианой, Тамуна Циклаури с сыном Адамом, Дарья Лисиченко с дочерью Леной, Евгения Павлин с дочерью Магдаленой.

Фото: пресс-служба H&M 1 /6

В линейку вошли темно-синие плиссированные юбки, кардиганы, платья, рубашки, а также пиджаки и брюки свободного кроя. Коллекция создана специально для России.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

В мае 2017 года в центре Москвы открылся флагманский магазин марки. В первые дни продаж часть вырученных средств направлялась на благотворительность.