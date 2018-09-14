Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться

Директор средней школы Bishop of Hereford's Bluecoat School в Великобритании Мартин Хентон шокировал родителей объявлением о новой униформе для девочек. Об этом сообщает Daily Mail.

По его мнению, ученицы, которые приходят на занятия в коротких юбках, провоцируют сексуальные домогательства со стороны взрослых.

Дома школьницы со слезами передали родителям слова директора Хентона. «Моя дочь вернулась заплаканная и сказала, что ей придется избавиться от всех юбок. В тот день девочек напугали, что короткие юбки подвергают их опасности. Я была потрясена. Моя дочь одевается так же, как любая ее ровесница, так почему она должна чувствовать себя виноватой, если к ней кто-то пристанет?» — возмутилась родительница, которая предпочла остаться анонимной.

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Директор объяснил, что девочки не правильно донесли родителям его мысль, и в свою защиту привел сообщения властей о недавнем харассменте в других школах. «Мы решили поднять этот вопрос, чтобы защитить наших детей. Нет никакой связи между длиной юбки и их безопасностью. Вовсе не это было главной мыслью на собрании», — прокомментировал он.

В июле ученицам 40 средних школ Великобритании запретили приходить на уроки в юбках. Согласно новой политике о гендерно-нейтральной форме, школьники обоих полов обязаны носить брюки. Таким образом руководство школ решило поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений.

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