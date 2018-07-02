Девочкам-подросткам запретили ходить в школу в юбках

Ученицам 40 средних школ Великобритании запретили приходить на уроки в юбках. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно новой политике о гендерно-нейтральной форме, школьники обоих полов обязаны носить брюки. Таким образом руководство школ решило поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений.

Многих родителей возмутило нововведение. «Никто даже не посоветовался с нами. Я зашла на сайт школы и увидела, что с сентября 2019 года все ученики должны ходить в брюках. Не вижу ни одной веской причины, по которой девочкам нельзя было бы носить юбки. Они должны сами выбирать, что им носить. Не понимаю этого запрета», — прокомментировала мама одной из учениц школы Phillips High School в Уайтфилде.

«Изменение униформы принято во имя равенства и нравственности. Гендерно-нейтральная одежда защитит от унижений наших трансгендерных учеников», — объяснил директор Priory School в Льюисе.

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В июне стало известно, что в средней школе Edge Secondary School в графстве Оксфордшир, Великобритания, мальчикам позволили приходить на уроки в юбках. В начале учебного года руководство школы ввело единую униформу. Помимо прочих правил, мальчики должны были носить исключительно длинные брюки. Когда с наступлением жары один из родителей осведомился, можно ли его сыну прийти в шортах, ему ответили отказом, однако добавили, что при желании школьник может носить юбку.

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