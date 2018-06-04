Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке

В средней школе Edge Secondary School в графстве Оксфордшир, Великобритания, мальчикам позволили приходить на уроки в юбках. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале учебного года руководство школы ввело единую униформу. Помимо прочих правил, мальчики должны были носить исключительно длинные брюки. Когда с наступлением жары один из родителей осведомился, можно ли его сыну прийти в шортах, ему ответили отказом, однако добавили, что при желании школьник может носить юбку.

Согласно новой гендерно-нейтральной политике, если в здании учебного заведения детям станет жарко в брюках, они будут иметь возможность переодеться в более легкую одежду.

Таким образом в Edge Secondary School решили поддержать учащихся-транссексуалов и защитить их от дискриминации.

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В феврале директор британской школы Great Yarmouth Charter в Норфолке запретил мальчикам приходить на уроки с популярной прической. Он предупредил родителей о том, что дети, которые пришли в школу с модной «высокой» прической, будут отправлены домой. Директор Барри Смит причислил ее к недопустимым элементам внешнего вида.

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