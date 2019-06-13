Женщина случайно отправила неприличное фото незнакомке

Британка Дэниэль Кейн (Danielle Cain) пожаловалась на то, что случайно отправила фото своих обгоревших ягодиц интернет-магазину ковров Carpets At Home. Об этом пишет Metro, ссылаясь на ставший вирусным пост Кэйн, доступ к которому в настоящий момент ограничен.

По словам женщины, она обратилась в Carpets At Home, чтобы положить ковер на ступеньки у себя дома. Для уточнения деталей заказа менеджер магазина попросил у Кейн фотографии ступенек. Британка выполнила просьбу, но кроме необходимых снимков по ошибке также прикрепила фото своих ягодиц, которое было у нее в телефоне.

Кейн тут же извинилась за произошедшее. Беседовавшая с ней девушка-менеджер пообещала, что не покажет фото работающим в магазине мужчинам. Она предложила клиентке все равно воспользоваться услугами их компании, но Кейн засомневалась, что сможет контактировать с ними после случившегося.

Британка призналась, что фото предназначалось ее бойфренду. Оно было сделано после того, как Кейн обгорела, принимая солнечные ванны на лежаке без подкладки.

В конце мая пользователи Twitter высмеяли парня, который хотел похвастаться покупкой, но случайно показал гениталии.

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