Телеэксперт случайно показал горы мусора в своем доме и прослыл неряхой

dailymail.co.uk

Зрители телеканала «Би-би-си» обругали британского автомобильного журналиста Адама Райнера (Adam Rayner), вышедшего в прямой эфир из комнаты, полной мусора. Об этом сообщает Daily Mail.

Райнер давал экспертный комментарий о введении новых скоростных ограничений на дорогах, находясь у себя дома в городе Уотфорд. Спикер появился в кадре в окружении пачек чипсов и печенья, вещи вокруг него валялись в беспорядке.

Зрители раскритиковали Райнера за неряшливость и высмеяли ситуацию в Twitter. «Адам Райнер дал интервью на "Би-би-си" и, кажется, находится в комнате для ненужных вещей в благотворительном магазине», — иронизировали они.

Некоторые пользователи предположили, что эксперт пытался поиграть с ними в «скрытые предметы» и спрятал в квартире неожиданные вещи. Юзеры принялись называть обнаруженные в хаосе различные находки.

«Мне понравилась коробка из-под бисквита справа», — прокомментировал один из зрителей. «Вверху справа на картинке, это женщина топлес на магните, рядом с формочкой для печенья?» — уточнил свое неожиданное открытие другой.

Ряд пользователей заметили, что Райнер, вероятно, выбрал лучшую комнату для интервью в прямом эфире на национальном телевидении. По их словам, остальные уголки его дома, скорее всего выглядели еще хуже.

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