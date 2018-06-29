Журналистка пожаловалась на изнасилование коллегой и оказалась жертвой травли

Начинающую японскую журналистку Шиори Ито (Shiori Ito) назвали «шлюхой» и пожелали ей смерти после того, как она обвинила коллегу в изнасиловании. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на документальный фильм BBC Two.

В 2015 году Ито из Токио встретилась с известным и опытным тележурналистом Нориюки Ямагучи (Noriyuki Yamaguchi), который обещал дать ей несколько советов по работе. Во время неофициальной встречи репортеры успели зайти в несколько баров, однако окончилась встреча в неожиданном месте. Последнее, что помнит Ито, — это падение в уборной одного из заведений, после которой она проснулась в гостиничном номере. Девушку разбудил Ямагучи, который в тот момент занимался с ней сексом.

В доказательство начинающий репортер привела показания таксиста, который вез пару в гостиничный номер. Водитель сказал, что девушка умоляла высадить ее на вокзале, чтобы она успела вернуться домой.

Ямагучи опроверг все обвинения. Мужчина заявил, что повез девушку к себе в номер и не высадил на вокзале, потому что та была слишком сильно пьяна. Полицейским не хватило улик, чтобы арестовать Ямагучи. Тогда журналистка решила обнародовать информацию о произошедшем. Она публично обвинила коллегу в изнасиловании и со слезами рассказала свою версию той ночи на пресс-конференции.

Тем не менее многие японцы не поверили Ито. Бывший местный депутат и феминистка Мио Сугита (Mio Sugita) назвала претензии пострадавшей ложными. Также она заявила, что выпивать так много алкоголя с мужчиной было явной ошибкой. Позднее к травле журналистки подключились и интернет-тролли. Они нашли фотографии ее сестры, называли женщин «шлюхами» и даже угрожали им жестокой расправой.

Однако нашлись и те, кто поддержал репортера: ей периодически приходят письма от других пострадавших от насилия женщин. Кроме того, некоторые прохожие желают ей удачи на улице.

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