Убивший себя ведущий незадолго до кончины поучаствовал в «ритуале смерти»

Во время съемок 11-го сезона тревел-шоу «Неизведанные края» для CNN, оказавшимся финальным для известного телеведущего Энтони Бурдена, он принял участие в «ритуале смерти». Это произошло в Бутане незадолго до смерти Бурдена, пишет режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем того эпизода. По просьбе CNN Travel он написал колонку с воспоминаниями о телеведущем.

По словам Аронофски, он и раньше путешествовал с Бурденом, однако по-настоящему он для него раскрылся только в Бутане. Режиссер увидел, что ведущий совершенно не тщеславен, не заботится о своей внешности в кадре, а наносное его не интересует.

Знаковым моментом в их поездке стало посещение Озера Огня, места паломничества бутанцев. По местной легенде, однажды монах рассказал людям, что в озере хранятся сокровища, но ему не поверили. Тогда он бросился в воду с лампой. Когда он вынырнул, в его руках были сокровища, а лампа продолжала гореть. «Похоже на Тони, бесстрашно марширующего в неизвестность за скрытыми секретами и возвращаясь со светом», — пишет Аронофски.

«Теперь кажется ироничным, что в последний день съемок мы совершили бутанский ритуал смерти. Мы обсуждали судьбу страны, судьбу мира», — вспоминает кинематографист.

По словам режиссера, на протяжении поездки Бурден выглядел как человек, влюбленный в жизнь. «Он был по-настоящему живым, наполненным энергией, полностью вовлеченным, очень любопытным и абсолютно связанным с этим моментом времени. Новости в мире были сокрушительными, но Тони был полон решимости», — заключает Аронофски.

8 июня 61-летнего Бурдена нашли мертвым в номере отеля во Франции, где он работал над новым сезоном проекта «Неизведанные края». Он покончил жизнь самоубийством.

Бурден считался одним из самых авторитетных поваров в мире: он вел несколько передач о кулинарии и путешествиях. За свою карьеру ведущий получил множество наград, в частности премию Пибоди за выдающийся вклад в телевидение. Кроме того, Бурден прославился благодаря популярной книге «О еде: строго конфиденциально».

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