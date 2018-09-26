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Верблюд взбесился и чуть не затоптал двух журналистов во время съемок

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dailymail.co.uk

В Кении во время съемок телепередачи верблюд сбросил и чуть не затоптал тележурналиста Туку Кариуки (Thuku Kariuki) и его ассистента. Видео инцидента опубликовал таблоид Daily Mail.

Случай произошел во время записи сюжета о ежегодном верблюжьем дерби в заповеднике Самбуру. Журналист планировал появиться в кадре верхом на верблюде. Усевшись на лежащее животное, он приготовился к съемке. Однако когда верблюд резко встал на ноги, он сбросил со спины журналиста и его помощника. Затем испуганное животное отбежало от съемочной группы.

Кариуки пытался вновь заставить парнокопытное лечь, схватив его за ногу. Однако верблюд громко кричал и не двигался с места. Помощник журналиста стоял в стороне и смеялся над происходящим.

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