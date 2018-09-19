Телеведущий заступился за сравненный с пенисом Трампа грибочек

Американский телеведущий Джеймс Корден (James Corden) поглумился над описанием гениталий президента США Дональда Трампа, приведенным порнозвездой Сторми Дэниелс в ее книге. Запись программы The Late Late Show доступна на YouTube.

Журналист обратил внимание на слова Дэниелс о том, что пенис Трампа похож на грибочек из видеоигры Mario Kart. Корден в шутку отметил, что это неуважительно по отношению к герою игры: «Он не грибочек из Mario Kart, его зовут Тоад».

Шоумен назвал сложившуюся ситуацию ужасной. «Недостаточно того, что Трамп разрушил реальную жизнь, сейчас он разрушает видеоигры», — сообщил он.

Телеведущий пошутил, что вице-президент Майк Пенс даже не понял этого сравнения, так как никогда не играл в эту игру. «Потому что в ней есть женщина за рулем», — с иронией отметил Корден, намекая на консервативные взгляды политика. Еще одним поводом для шуток стало сравнение волос Трампа с шерстью йети.

Журналист несколько раз извинился, когда шутил о гениталиях президента, отметив, что всего лишь комментирует текущую новостную повестку.

Детали своих встреч с нынешним президентом США Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) описала в книге «Полное разоблачение». Официально она будет издана в конце октября, однако ряд СМИ уже опубликовали обзоры данного произведения.

Дэниэлс утверждает, что неоднократно встречалась с Трампом в 2006-2007 годах. По ее словам, в 2016 году во время его президентской кампании адвокат Майкл Коэн заплатил за молчание о сексуальных контактах с Трампом 130 тысяч долларов. Белый дом отрицает их связь и называет сообщения о подкупе ложью.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!