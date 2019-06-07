Дженнифер Лопес случайно показала белье на детском празднике

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес случайно показала нижнее белье на детском выпускном из начальной школы в Майами. Фотографии папарацци публикует Fox News.

На праздник певица пришла в нежно-коралловом платье Chanel с запахом на юбке, в туфлях телесного цвета и крупных солнечных очках. У входа в здание у нее разлетелась юбка, и фотографы успели запечатлеть виднеющееся корректирующее белье.

Дженнифер Лопес сопровождал ее молодой человек бейсболист Алекс Родригес. Пара отмечала выпускной 11-летних детей певицы Эммы и Макса, а также их ровесницы — дочери Родригеса Эллы.

В ноябре 2018 года Лопес снялась для обложки декабрьского номера журнала InStyle в откровенном наряде. Во время фотосессии на ней было зеленое платье-накидка Valentino Haute Couture, которое закреплялось только на шее и полностью обнажало правую часть тела.

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