«Самое худшее» платье Дженнифер Лопес шокировало публику на премии «Грэмми»

Наряд голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес на вручении премии «Грэмми» шокировал публику. Об этом сообщает Daily Mail.

На церемонии, которая состоялась в ночь на понедельник, 11 февраля, Лопес появилась в бледно-сером макси-платье британского модного дома Ralph & Russo с американской проймой и блестящей вышивкой. На ней также была объемная шляпа в ковбойском стиле, практически полностью закрывающая ее лицо.

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Фото: Matt Baron / REX / Shutterstock

В ноябре прошлого года Лопес снялась для обложки декабрьского номера журнала InStyle в откровенном наряде. Во время фотосессии на ней было зеленое платье-накидка Valentino Haute Couture, которое закреплялось только в одном месте — на ее шее — и полностью обнажало правую часть тела.

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