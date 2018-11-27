Голливудская актриса пришла на премьеру своего фильма в «шапочке для купания»

Американская актриса Эмбер Херд пришла на лондонскую премьеру фильма «Аквамен», в котором исполнила роль королевы подводного мира, в необычном головном уборе. Об этом сообщает Elle.

На актрисе было открытое платье с изумрудно-золотистым принтом и длинным шлейфом, изготовленное итальянским модным домом Valentino. Свой наряд она дополнила золотыми туфлями на платформе Brian Atwood и облегающей шапочкой того же бренда, которую журналисты окрестили шапочкой для купания.

32-летняя Эмбер Херд известна по ролям в фильмах «Ромовый дневник» и «Девушка из Дании». Позже она снялась в «Аквамене» и «Лиге справедливости» по мотивам комиксов DC.

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В ноябре голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась для обложки декабрьского номера журнала InStyle в откровенном наряде. Во время фотосессии на ней было зеленое платье-накидка Valentino Haute Couture, которое закреплялось только в одном месте — на шее Лопес — и полностью обнажало правую часть ее тела.

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