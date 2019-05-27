Мужчина хотел похвастаться покупкой в сети и случайно показал гениталии

Пользователи Twitter осмеяли неизвестного юзера, оставившего двусмысленный фотоотзыв на аукционе eBay. На снимок обратила внимание британка Хейзел Колман (Hazel Coleman).

«Я просматривала отзывы о вешалке для полотенец, которую я хочу купить на eBay, и заметила кое-что несколько неожиданное в этой фотографии покупателя...» — написала Колман.

На размещенном ей снимке неизвестный мужчина сфотографировал товар на фоне зеркального шкафа. В отражении были видны его гениталии, так как он сидел на кровати без белья.

Подписчики поразились странной публикации, многие из них высмеяли поступок автора. «Не покупай это», — предостерегали они Колман. «Не могу это развидеть», — жаловались комментаторы.

Некоторые обратили внимание на вторую пикантную деталь — упаковку салфеток, которая стояла рядом с кроватью. «Коробка с салфетками не помогает», — иронизировали они над автором отзыва.

Ранее антиквар Иан Лоутон (Ian Lawton) опубликовал в сети предложение о продаже винтажной статуэтки. На снимке фигурка совы была изображена на фоне страницы порносайта.

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