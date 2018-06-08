Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно

Антиквар Иан Лоутон (Ian Lawton) выставил на eBay объявление о продаже винтажной фигурки совы с фотографией лота на фоне порносайта. На казус обратил внимание таблоид The Sun.

61-летний торговец опубликовал сразу шесть снимков статуэтки с разных ракурсов. Стоимость фигурки сипухи составила 37 фунтов (более трех тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Фоном всех изображений оказался открытый ноутбук со страницей, полной видеороликов с участием азиатских порнозвезд.

Журналисты издания обратились за комментарием к Лоутону. Он назвал фотографии декоративной совы на фоне подборки «для взрослых» случайностью. «Я не заметил, в противном случае я бы не опубликовал их», — сказал он.

Постоянные клиенты отзываются об антикваре положительно. «Я покупал у него раньше, и посмотрел сейчас, что он еще продает. Не мог поверить своим глазам, когда увидел это. Он должен быть осторожнее», — сказал один из них.

В начале 2018 года крупнейший интернет-аукцион заполонили оптовые предложения втулок от туалетной бумаги. Картонные каркасы предлагалось использовать для детских поделок, а также класть в клетки домашних грызунов для их развлечения.

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