В сети захотели нажиться на углях от Нотр-Дама

На сайте интернет-аукциона eBay появились объявления, связанные с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Клиентам предлагали купить части Нотр-Дама, вплоть до углей, оставшихся от сгоревших элементов собора. Как сообщает Daily Mail, сервис начал оперативно удалять подобные объявления.

Объявления начали появляться 16 апреля, на следующий день после пожара. Продавцы предлагали заказать древесину, которую удалось спасти при возгорании. Были и аукционы, на которых хотели продать оставшиеся после пожара угли от собора. Для привлечения внимания на обложку объявления помещали фотографии горящего бревна.

Пользователи Twitter были шокированы попыткой нажиться на трагедии. Не меньше гнева вызвало и множество объявлений с футболками, которые посвятили Нотр-Даму. Большинство из них были сделаны в стилистике «Я люблю Нотр-Дам» с надписью или без. Всего на сайте было не менее 14 подобных предложений.

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Все эти объявления были удалены с eBay. В компании подчеркнули, что они «не допускают продажу предмета, который позволяет зарабатывать на человеческих страданиях или на трагедии». Пока продавцы отделались предупреждением, но повторное нарушение повлечет за собой блокировку аккаунта. В eBay пояснили, что не ограничивают благотворительные акции, в рамках которых планируется заработать средства на восстановление собора.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром 16 апреля. Суммарные пожертвования на восстановление собора перевалили за миллиард евро.

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