Британец случайно выставил на продажу увесистый пакет экстази и был пристыжен

Пользователь онлайн-аукциона eBay случайно опубликовал фотографии таблеток экстази вместо снимков одежды. Об этом сообщает The Sun.

Продавец из Великобритании пытался продать старую спортивную куртку. Начальная ставка за лот составляла 20 фунтов стерлингов (почти 1,8 тысячи рублей).

В графу с фотографиями товара случайно попал снимок ладони с пластиковым пакетом, в котором лежали десятки больших таблеток. На лицевой стороне на них были нанесены черепа, на обратной — две буквы «Р», одна из которых отзеркалена от другой. По словам журналистов, такие символы печатаются на наркотических таблетках с высоким содержанием MDMA.

На ошибку продавца обратили внимание другие пользователи eBay и принялись шутить в социальных сетях. Вскоре оплошность заметил сам владелец куртки и удалил лот с аукциона.

Ранее посетители eBay посмеялись над продавцом, который пытался продать винтажную фигурку совы. Он сфотографировал товар на фоне ноутбука, на котором был открыт порносайт.

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