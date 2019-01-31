Житель Японии пытался продать уран в интернете

Полицейское управление города Токио выяснило, что один из пользователей сети пытался продать уран на интернет-площадке. О результатах расследования сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телекомпанию NHK.

Подозрительное предложение радиоактивного вещества появилось на сетевом аукционе в прошлом году. На него обратил внимание местный чиновник, работающий в сфере атомной энергетики, и заявил об инциденте в полицию.

Продавец планировал сбыть обедненный уран. Несмотря на то что доза облучения от него ниже, чем от природного урана, он может быть опасен для человека. При обращении с ним необходимо соблюдать нормы безопасности.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать продавца. По его словам, он перепродавал уран, купленный через интернет на иностранном портале. Полицейское управление продолжает расследование.

Ранее жительница Гамбурга пыталась продать на аукционе eBay своего супруга. По ее словам, их брак изжил себя. Цена лота составила 18 евро.

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